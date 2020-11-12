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В Греции из-за COVID-19 вводят комендантский час

12 ноября, 05:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На улицу можно будет выходить только в экстренных случаях

С пятницы, 13 ноября, из-за стремительного распространения коронавируса в Греции вводят общенациональный комендантский час.

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Об этом сообщает Ekathimerini.

С 21:00 до 05:00 на улицу можно будет выходить только тем, кто идет на работу, выгуливает домашнего любимца или идет к врачу.

Тем, кто захочет уйти из дому после 21:00, необходимо будет отправить SMS на специальный номер или получить документ от своего работодателя.

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К слову, за все время с начала пандемии в Греции зафиксировали более 63 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 909 человек, за последние сутки – 43.

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Напомним, в Греции власти также приняли решение оставить открытыми аптеки, магазины, детские сады и начальные школы. При этом ученики средних школ и лицеев продолжат обучение в дистанционном режиме.

Общенациональный карантин будет действовать с 7 по 30 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Греция карантин коронавирус
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