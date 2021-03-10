Українська
$ 27,74
32,97
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Греции вспыхнули протесты против полицейского произвола: видео

10 марта, 17:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во время столкновений пострадали несколько полицейских

В Греции, в пригороде Афин произошли массовые столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Известно о трех пострадавших, это полицейские. Один из них – молодой полицейский – в больнице.

Реклама

С начала недели в стране продолжаются демонстрации против полицейского произвола. Участников примерно – от пяти до десяти тысяч. Долой полицию из наших окраин – кричали люди во время акции.

Читайте также: В Греции прогремел мощный взрыв в отеле: видео последствий

Ситуацию уже прокомментировал глава правительства Кириакос Мицотакис.

"Это должны быть последние кадры насилия, которые мы увидели сегодня в Афинах. Жизнь одного из граждан, молодого полицейского, должна нас привести в чувства. В такие минуты должны преобладать спокойствие и самообладание. Слепая ярость ведет в никуда", – заявил он.

Случай – когда под дубинки полиции попал местный житель – полиция пообещала расследовать еще в понедельник. В то же время возьмутся и за дела агрессивных протестующих.

Видео: Сегодня
Реклама

Ранее сообщалось, что в Греции произошло нападение на председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Инцидент случился во время встречи с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Греция беспорядки демонстранты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше:
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"Евросоюз
"Было понятно, что он засыпал" – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в Польше
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз
ДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечить
ДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечитьЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять