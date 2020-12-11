В Грузии утвердили новый парламент

Правительство Грузии автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва.

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Как сообщает "Грузия Онлайн", за признание полномочий членов нового парламента – 150 народных избранников, среди которых 60 представителей оппозиции, проголосовали 87 депутатов.

Правительство Георгия Гахарии после этого автоматически считаются "исполняющими обязанности" до утверждения нового правительства, которое должно состояться в течение месяца.

Кандидатуру главы правительства будет представлять правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания. Уже известно, что эту должность будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария. После представления он должен будет сформировать свой кабинет и предстать перед парламентом для получения доверия со своей программой. У парламента будет девять дней для процедуры выражения доверия.

За выражение доверия должны проголосовать 76 депутатов парламента.

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11 декабря крупнейшие оппозиционные силы подписали меморандум, в котором подтвердили свое решение бойкотировать работу нового парламента. Однако в правящей "Грузинской мечты" заявили, что не считают проблемой отсутствие оппозиции на первом заседании, но и заверили, что новый парламент не будет однопартийным.

Ранее Центризбирком Грузии подсчитал 100% голосов на выборах в парламент. Победила правящая партия "Грузинская мечта" – у нее 48,15% голосов.

Напомним, объединение "Национальное движение – Сила в единстве" отказывается признать результаты выборов в Грузии и отказывается входить в парламент. Таким образом, это объединение стало последним из всех восьми ранее отказавшихся от работы в новом парламенте оппозиционных партий.

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