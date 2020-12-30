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В Хорватии произошли еще три землетрясения: люди спали на улицах (фото и видео)

30 декабря, 09:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Эпицентр землетрясений находился недалеко от города Сисак

В среду, 30 декабря, рано утром в Хорватии произошли еще три землетрясения. Страна уже третий день подряд переживает подземные толчки.

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Об этом сообщает Vecernji List.

Эпицентр первого землетрясения, которое произошло в 6:15 утра, находился в 12 км к северо-западу от города Сисак на глубине 8 км. Его сильно почувствовали жители Петрини, которая накануне наибольше пострадала от стихийного бедствия, а также Загреба, Большой Горицы и Карловаца.

За этим последовало второе более сильное землетрясение магнитудой 4,8 в 6:26 утра.

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Третье землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 6:29.

Землетрясения в Хорватии. Источник: Reuters

После разрушительного землетрясения во вторник, 29 декабря, многие жители Петрини, Сисака и окрестностей провели ночь под открытым небом, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и мокрых от дождя палатках.

Напомним, утром 28 декабря в центральной части Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. Толчки начались в 6:28 утра. Эпицентр – город Сисак, который находится в 51 километре к юго-востоку от столицы. 29 декабря толчки повторились.

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Хорватия землетрясение магнитуда
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