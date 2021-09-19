Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

В Испании 25 тысяч человек устроили грандиозную вечеринку под открытым небом (видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
19 сентября, 13:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Похожая вечеринка, только с 8 тыс. участников, прошла в кампусе Автономного университета в Барселоне
В полиции Мадрида не вмешивались в мероприятие
В полиции Мадрида не вмешивались в мероприятие

В Мадриде, несмотря на запрет, около 25 тыс. человек собрались на грандиозную вечеринку под открытым небом

Об этом сообщает DPA.

Реклама

Судя с кадров с места в Сети, участники танцуют и распивают алкоголь на открытых пространствах между университетскими зданиями в районе Сьюдад Университариа в Мадриде.

Кроме того, похожая вечеринка, только с 8000 участников, прошла в кампусе Автономного университета в Барселоне.

Реклама

Отметим, что в Испании запрещены вечеринки на открытом воздухе, на которых употребляют большое количество алкоголя. Больше того, распитие алкоголя в общественных местах может привести к большим штрафам.

В полиции Мадрида не вмешивались в мероприятие. Там уже заявили, что у них было недостаточно офицеров для разгона массового собрания.

Читайте также:

Ранее мы сообщали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Скоро полнолуние
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять