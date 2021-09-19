В Испании 25 тысяч человек устроили грандиозную вечеринку под открытым небом (видео)

Похожая вечеринка, только с 8 тыс. участников, прошла в кампусе Автономного университета в Барселоне

В полиции Мадрида не вмешивались в мероприятие

В Мадриде, несмотря на запрет, около 25 тыс. человек собрались на грандиозную вечеринку под открытым небом

Об этом сообщает DPA.

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Судя с кадров с места в Сети, участники танцуют и распивают алкоголь на открытых пространствах между университетскими зданиями в районе Сьюдад Университариа в Мадриде.

Кроме того, похожая вечеринка, только с 8000 участников, прошла в кампусе Автономного университета в Барселоне.

Imágenes del macrobotellón de anoche en la Ciudad Universitaria de Madrid pic.twitter.com/zYBdpIbsnb — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) September 18, 2021

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Отметим, что в Испании запрещены вечеринки на открытом воздухе, на которых употребляют большое количество алкоголя. Больше того, распитие алкоголя в общественных местах может привести к большим штрафам.

В полиции Мадрида не вмешивались в мероприятие. Там уже заявили, что у них было недостаточно офицеров для разгона массового собрания.

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