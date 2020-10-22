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В Испании число больных COVID-19 превысило миллион

22 октября, 06:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В первой стране из Евросоюза зафиксировали миллион случаев COVID-19

Испания стала первой страной в Евросоюзе, где зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает El Paris.

Однако по оценкам Института здоровья Карлоса III могли заболеть COVID-19, по меньшей мере, 5,2% населения Испании, это около 2,5 миллиона человек.

Первый случай в Испании зафиксировали более восьми месяцев назад. 31 января заболел немецкий турист, который был в отпуске на Канарских островах.

Министерство здравоохранения Испании допускает, что в статистику могли войти только от 60% до 80% от общего числа зараженных COVID-19.

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К слову, по состоянию на утро 22 октября, в Испании зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. Испания оказалась в шестерке стран мира с самым высоким числом инфицированных COVID-19.

За последние сутки в стране зафиксировали у более чем 16 тыс. человек. В то же время за все время пандемии болезнь побороли 150 376 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 34 366 пациентов.

Также мы писали о том, что в Европе в связи с ростом числа заражений коронавирусомв ряде стран ужесточают карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания статистика карантин коронавирус
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