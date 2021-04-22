Українська
$ 28,06
33,7
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вакцина не помогает? Две женщины умерли от коронавируса после вакцины Pfizer

22 апреля, 18:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Две испанские старушки получили вакцину уже с подтвержденным коронавирусом, но помочь лекарство им уже не смогло

В испанском автономном сообществе Экстермадура от коронавируса скончались две женщины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает издание HOY, ссылаясь на Службу здравоохранения Эстремадуры.

Об умерших известно, что им было за 80 лет и они обе скончались в этом месяце после того, как получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech уже после того, как им поставили диагноз COVID-19.

Две женщины стали первыми в этом регионе, которые умерли от последствий инфекции будучи иммунизированными. Всего в апреле из-за вируса умерли 20 человек – 18 остальных не были вакцинированы.

Но вот в марте умер еще один человек – он получил одну дозу вакцины.

В тренде
НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщики
Реклама

За все время пандемии в Испании обнаружили более 3,45 млн случаев COVID-19, а жертвами вируса стали 77 тыс. человек.

Напомним, а вот в городе Лагартера произошла массовая вспышка коронавируса в дома престарелых – постояльцы заразились COVID-19 после того, как их привили вакциной Pfizer.

Также мы писали, что из-за рисков развития тромбоза прививку от коронавируса компании AstraZeneca (Vaxzevria) в Испании рекомендовали использовать только для вакцинации лиц старше 60 лет.

А как королевство возвращалось к привычной жизни после карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спецслужбы РФ снова попали в скандал – что известно о подрыве складов в Чехии и при чем здесь Украина (обновлено)
Спецслужбы РФ снова попали в скандал – что известно о подрыве складов в Чехии и при чем здесь Украина (обновлено)Евросоюз
РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифру
РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифруЕвросоюз
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер Швеции
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер ШвецииРоссия
Дания полностью отказывается от вакцины AstraZeneca – СМИ
Дания полностью отказывается от вакцины AstraZeneca – СМИЕвросоюз
В Италии выросла смертность после вакцинации AstraZeneca
В Италии выросла смертность после вакцинации AstraZenecaЕвросоюз
Зеленский, Меркель и Макрон жестко обратились к Путину
Зеленский, Меркель и Макрон жестко обратились к ПутинуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять