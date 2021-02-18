В Испании митинги в поддержку рэпера снова переросли в беспорядки (видео)

В центре столицы Испании Мадриде митинг в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя к вечеру среды, 17 февраля, снова перерос в беспорядки и стычки с полицией.

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Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

Вначале сотни человек, собравшихся на главной площади, выкрикивали требования освободить музыканта, но затем протестующие начали ломать дорожные знаки и переворачивать мусорники. На одной из улиц возвели, а затем подожгли баррикаду.

Полиция применила против протестующих резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.

Неспокойно было и в Барселоне – на одном из главных проспектов протестующие подожгли ранее возведенные баррикады и начались стычки с полицией. Правоохранители в ответ применили резиновые пули.

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Отметим, рэпера Пабло Аселя осудили за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии, в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцем заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO.

12 февраля он должен был добровольно прибыть в тюрьму, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в университете вместе со сторонниками.

Напомним, в ноябре в Испании прошли массовые протесты против карантина, на которых также проиcходили столкновения между протестующими и правоохранителями.

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