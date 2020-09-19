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В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

19 сентября, 03:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ситуация на Пиренеях ухудшается, за сутки умерли почти 100 человек

Европу уже предупреждали о второй волне коронавируса. Эпидемия резко усилилась в Испании, где за сутки было зафиксировано рекордное количество новых больных COVID-19 – более 14 тысяч человек.

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Об этом сообщает "Укринформ".

В Министерстве здравоохранения заявили, что за последние сутки в этой стране коронавирус подтвердили у 14 389 человек. С начала пандемии это самый высокий суточный показатель, причем не только для Испании, но и для всей Европы. В ведомстве отмечают, что только на Мадрид припала треть новых зараженных – более пяти тысяч. Умерли за сутки 90 человек.

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Отметим, что на этой неделе суточный прирост новых больных колебался в районе 4-5 тысяч. В "коронавирусных" больницах Испании уже занято 64% койкомест.

Как мы уже писали, согласно данным института Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 миллионов. Лидерство по количеству случаев удерживают Соединенные Штаты Америки – более 6,5 миллиона заразившихся граждан, на втором месте Индия – более 5 миллионов, на третьем – Бразилия (почти 4,5 миллиона). Также США на первом месте по количеству умерших от COVID-19 – около 200 тысяч, второе место у Бразилии – почти 150 тысяч, в Индии – более 80 тысяч. В Великобритании уже объявили вторую волну коронавируса.

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Испания коронавирус COVID-19
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