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В Испании отпраздновали конец режима ЧП. Фото с массовых вечеринок и купаний в фонтане

9 мая, 18:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Испании в первую ночь после окончания режима ЧП жители вышли на большие гуляния на улицу – полиции пришлось вмешиваться

В Испании в полночь 9 мая закончился режим чрезвычайного положения, который ввели еще в октябре 2020-го из-за коронавируса. На улицы вышли тысячи людей, чтобы отпраздновать.

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Об этом сообщает El Pais.

В Мадриде и других городах люди праздновали завершение ЧП купанием в фонтанах. Однако полицейским пришлось вмешиваться – в фонтанах образовывались толпы.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Видео: REUTERS
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Также массовые гуляния также прошли в Барселоне, Севилье и других испанских городах. В большинстве люди игнорировали правила карантина: были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Полицейским, которые патрулировали улицы ночью 8 мая, пришлось требовать от людей разойтись по домам. Некоторые ждали в метро, ​​чтобы после полуночи выйти на празднование.

Видео: REUTERS

Отмечается, что режим ЧП отменили, когда ситуация стабилизировалась, но в Мадриде больших успехов все еще нет. В городе фиксируют 317 случаев на 100 000 населения за последние 14 дней.

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Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Кроме комендантского часа, в Испании восстановят сообщение между регионами, будут работать рестораны и бары до 23:00 с частичной заполненностью. При этом местные власти могут усиливать карантинные ограничения.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

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За все время в стране обнаружили 3,5 миллиона случаев COVID-19. Также 78000 человек умерли от осложнений.

Напомним, ранее мы писали, как в Испании одна из школ проводит уроки на пляже.

Кроме того, в Испании ввели строгое возрастное ограничение для вакцинирования AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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