В Испании прошли массовые протесты против карантина (фото)

Испанию охватили массовые протесты против карантинных ограничений. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Об этом сообщает DW.

Так, крупнейшие столкновения полиции с протестующими произошли в Барселоне.

Отмечается, что сотни молодых людей перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, громили и грабили магазины, бросали в полицию камни и бутылки.

/ Фото: Reuters

Они требовали немедленной отставки правительства.

Как известно, также произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Полицейские применили дубинки, ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских. Десятки протестующих задержаны.

В свою очередь в центре города Бургос во время протестной акции также произошли столкновения. Протестующие бросали камни и нападали с палками на спецназ.

/ Фото: Reuters

Напомним, Испания из-за коронавируса объявила режим повышенной готовности и введение более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до полного закрытия границ между регионами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться