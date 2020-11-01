В Испании прошли массовые протесты против карантина (фото)

Испанию охватили массовые протесты против карантинных ограничений. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
Об этом сообщает DW.
Так, крупнейшие столкновения полиции с протестующими произошли в Барселоне.
Отмечается, что сотни молодых людей перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, громили и грабили магазины, бросали в полицию камни и бутылки.
Они требовали немедленной отставки правительства.
Как известно, также произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Полицейские применили дубинки, ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских. Десятки протестующих задержаны.
В свою очередь в центре города Бургос во время протестной акции также произошли столкновения. Протестующие бросали камни и нападали с палками на спецназ.
Напомним, Испания из-за коронавируса объявила режим повышенной готовности и введение более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до полного закрытия границ между регионами.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк