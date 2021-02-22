В Испании разоблачили преступную группировку с филиалами в Украине и Польше

Преступники принуждали женщин к проституции и торговали наркотиками

Испанские правоохранители задержали 17 человек в ходе операции против транснациональной сети, занимающейся сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши, а также торговлей наркотиками и мошенничеством с кредитными картами.

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Об этом говорится в сообщении полиции Испании.

Отмечается, что преступная сеть, базирующаяся в провинциях Аликанте и Валенсия (Испания) и имеющая отделения в Польше, Германии, Великобритании, Украине и России, обманом принуждала женщин заниматься проституцией, предоставляя жертвам фальшивые медицинские справки, чтобы они могли выехать из своих стран, несмотря на закрытие границ из-за COVID-19.

Расследование началось благодаря жалобе, поданной одной из жертв сети, которая после расследования подтвердилась.

"После ряда предпринятых шагов агенты подтвердили существование этой преступной группировки, обосновавшейся в Испании и захватывающей женщин в странах их происхождения с ложными обещаниями работы в Испании, Англии или Германии", – говорится в сообщении.

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Для получения фальшивых справок сеть вступила в сговор с другой преступной группировкой, которая снабжала ее фальшивыми медицинскими справками якобы для лечения предполагаемых заболеваний, которые давали возможность пересекать границы даже в условиях карантина.

Напомним, ранее в Испании ликвидировали преступную группировку, которая принуждала иностранок, среди которых были украинки, к проституции.

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