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В Испании в фигуре динозавра нашли труп мужчины

27 мая, 00:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Несчастный провалился в статую стегозавра, пытаясь что-то достать – скорее всего, мобильный телефон

/ Фото: Flickr

Испанские правоохранители расследуют гибель мужчины, тело которого обнаружили в декоративной статуе динозавра в Каталонии.

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Об этом сообщает El Pais.

Труп 39-летнего испанца достали из статуи в пригороде Барселоны. Инцидент произошел на минувших выходных после того, как в полицию обратились двое местных жителей.

Они обратили внимание на неприятный запах, который исходил от стегозавра из папье-маше, а присмотревшись внимательнее увидели через трещину в ноге мертвеца.

Когда его достали, оказалось, что мужчина несколько дней не выходил на связь с родными и числился пропавшим.

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Следователи предполагают, что испанец погиб, пытаясь достать свой мобильный телефон, который каким-то образом упал внутрь фигуры стегозавра, которая использовалась для рекламы местного кинотеатра.

Он влез внутрь и застрял вверх ногами, не имея возможности позвать на помощь. Однако для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.

Напомним, что в прошлом месяце в Испании умер комик Хуан Хойя Борха, известный во всем мире по мемам "Хохочущий испанец".

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