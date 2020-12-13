В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в форме первоцветов (фото)

В городах Италии для массовой вакцинации граждан от коронавируса COVID-19, которая стартует в следующем месяце, планируют установить около 1500 павильонов в форме первоцветов.
Об этом сообщает Reuters.
Павильоны будут питаться от солнечной энергии, их построят из перерабатываемых материалов, таких как древесина и ткань.
Вначале планируют построить около 300 таких пунктов распространения вакцины, а когда кампания вакцинации достигнет пика, их число увеличится до 1500.
"Возможно, мы сможем построить только несколько павильонов в начале кампании, но они предназначены для того, чтобы все итальянцы начали вакцинироваться", – рассказал специальный комиссар Рима по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури.
Cпроектировавший павильоны в форме первоцвета архитектор Стефано Боэри объяснил, что его команда выбрала цветок, знаменующий приход весны, как символ кампании, девизом которой является "Италия возрождается с цветком".
По его словам, они будут легко разбираться и переустанавливаться в другом месте.
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