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В Италии нашли тело молодой украинки, убитой полгода назад: опознали по кольцу

22 мая, 17:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

29-летняя Кристина Новак исчезла еще в конце октября 2020, ее поиски продолжались до мая 2021

Тело Кристины Новак нашли в заброшенном доме/коллаж "Сегодня"

Тело Кристины Новак нашли в заброшенном доме/коллаж "Сегодня"

Трагедией закончилась история с поиском 29-летней украинки Кристины Новак, которая в конце октября 2020 исчезла из своего дома в маленьком городке Альтопашо неподалеку от Пизы, где проживала с женихом.

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Об этом сообщает Українська газета со ссылкой на итальянские СМИ.

18 мая полицейские нашли тело девушки в заброшенном фермерском доме посреди леса в Кастельфранко-ди-Сотто (Пиза). Экспертиза показала, что смерть наступила от огнестрельного ранения. Издание Il Tirreno уточнило, что Кристину удалось опознать по кольцу на пальце.

В убийстве обвиняется сосед и владелец квартиры, в котором жила пара – 50-летний татуировщик Франческо Лупино. Мотив убийства до конца не известен. Предполагают, что Кристина стала свидетелем чего-то, чего не должна была видеть. Однако обвиняемый своей вины не признает.

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Напомним, парня Кристины – 41-летнего испанца Эйрама Гонсалеса Негрима – арестовали за нелегальное хранение оружия, боеприпасов и наркотиков на продажу. В доме нашли два пистолета, наличные, а на чердаке – теплицу для выращивания марихуаны и 4,5 кг наркотиков.

Кристину сначала доставили в отделение полиции со своим парнем, но потом отпустили, как лицо, непричастное к делу. Девушка исчезла на второй день после ареста ее бойфренда.

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Франческо Лупино и Кристина Новак / коллаж "Сегодня"

Франческо Лупино и Кристина Новак / коллаж "Сегодня"

Во время обыска дома следователи обнаружили следы крови на стенах и дверных косяках в коридоре. Их не было видно невооруженным глазом, потому что кто-то пытался скрыть следы преступления, вымыв помещение. Анализ ДНК подтвердил, что кровь принадлежит Кристине. А все улики указывают на вину Франческо Лупино.

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После обнаружения тела девушки в расследовании поставлена точка: убийцу украинки ждет суд, пишет издание.

Сайт "Сегодня" писал о страшной смерти украинки в Италии, которая хотела уйти от мужа после 15 лет брака, но стала его жертвой – женщине молотком проломили голову.

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