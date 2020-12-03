В Италии новый рекорд умерших от COVID-19

Количество людей, которые вылечились за сутки, практически равно числу новых заражений

В четверг в Италии зарегистрировано 993 смерти в связи с COVID-19 – еще ни разу с начала эпидемии, даже во время сложной для страны первой волны, количество погибших не было столь высоким.

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Как сообщает La Repubblica, предыдущее рекордное суточное количество смертей составило 919 и было зарегистрировано 27 марта, на пике первой волны эпидемии.

За сутки зарегистрировано 23 255 новых подтвержденных случаев заражения по сравнению с 20 709 в среду. Накануне сообщили о 684 смертях за сутки. Количество людей, которые вылечились за сутки, практически равно числу новых заражений (23474 человека).

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Напомним, правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.

А с 11 ноября в Италии ужесточили карантинные ограничения из-за усугубления ситуации с коронавирусом.

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