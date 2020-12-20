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В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии

20 декабря, 22:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Инфицированный итальянец вернулся в страну несколько дней назад

В Италии обнаружили новую мутировавшую разновидность коронавируса COVID-19 у человека, прибывшего из Великобритании.

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Об этом сообщило итальянское Министерство здравоохранения.

Сейчас человек, у которого обнаружили новый штамм, его партнер и другие члены семьи изолированы.

"Пациент и его партнер вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом через римский аэропорт "Фьюмичино". Они находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов", – сообщили в министерстве.

Также уточняется, что новый геном более опасного штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании, выделили специалисты военного госпиталя в Риме.

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Напомним, новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, но вначале этому не придали значения. Однако сейчас мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии.

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Новой вариации коронавируса в Британии присвоили имя VUI – 202012/01. Вспышку заболеваемости, которую британское правительство фиксирует с понедельника, связывают именно с этой вариацией вируса.

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Италия мутация коронавирус
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