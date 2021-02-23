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В Италии погиб молодой украинец: смерть байкера была мгновенной

23 февраля, 15:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нарушение правил дорожного движения привело к смерти 27-летнего Антона

В Италии погиб 27-летний украинец Антон Тимчишин, который работал поваром в городе Пинероло неподалеку Турина. Он ехал на мотоцикле Kawasaki 650, когда дорогу ему преградила легковушка Fiat Panda.

Как сообщает местное издание Torinoggi.it, автомобиль двигался навстречу и неожиданно выполнил левый поворот, что привело к столкновению. Удар был настолько мощным, что парня выбросило из седла, после чего он пролетел несколько десятков метров. Попытки спасти молодого украинца были тщетными.

Виновник ДТП, 57-летний итальянец, который был за рулем Fiat, принадлежавшего компании по сбору и переработке мусора в этом районе, попал в отделение скорой помощи больницы Пинероло с легкими ранениями.

Антон окончил Институт высшего образования Артуро Превера, получив профессию повара и гостиничной гостеприимства. Преподаватели запомнили его как хорошего ученика, пишет "Газета українська".

Антон Тимчишин – крайний справа

Кроме того, украинец увлекался керлингом – сложной, как технически, так и стратегически игрой на ледяной площадке, пишет издание.

Судя по профилю парня в соцсети, последние 11 лет он жил, учился и работал в Италии, поэтому имел много друзей. После смерти молодого человека они оставляют трогательные сообщения под его последней прижизненной фотографией.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о страшной смерти украинки в Италии, которая хотела уйти от мужа после 15 лет брака, но стала его жертвой – женщине молотком проломили голову.

Также говорилось, что в Италии таинственное погиб молодой украинец.

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Италия заробитчане смерть гибель байкер украинцы за границей

Источник: Сегодня

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