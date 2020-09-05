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В Италии рассказали о состоянии госпитализированного с COVID Берлускони

5 сентября, 23:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У политика диагностировали двустороннюю пневмонию

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которого на днях госпитализировали в Миланскую больницу с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, находится в стабильном состоянии. Об этом 5 сентября сообщил его врач Альберто Зангрилло, передает Reuters.

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"Это вселяет осторожный, но разумный оптимизм", – сказал врач в кратком заявлении.

Отмечается, что в среду, 2 сентября, тест 83-летнего Берлускони дал положительный результат на COVID-19 и он был доставлен в миланскую больницу Сан-Рафаэле на следующий день после того, как у него поднялась небольшая температура.

Последующий рентген показал, что у политика развилась легкая пневмония в обоих легких, и его врач заявил журналистам, что решил госпитализировать Берлускони в качестве меры предосторожности, учитывая его возраст и предыдущие проблемы со здоровьем (экс-премьер в 2016 году перенес серьезную операцию на сердце, а также у него был рак простаты).

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Ранее мы сообщали, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет находится на лечении из-за выявленного у него положительного результата на COVID-19. 5 сентября стало известно, что у него диагностировали пневмонию, но состояние его удовлетворительное.

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Напомним также, что за последние сутки в Украине выявлены 2836 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего диагноз подтвердился у 133 787 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 50 человек (всего – 2811).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Берлускони коронавирус COVID-19
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