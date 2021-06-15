Українська
$ 27
32,71
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Италии разрешили смешивать вакцину AstraZeneca с Moderna и Pfizer

15 июня 2021 14:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Смерть итальянского подростка от тромбоза привела к тому, что препарат Vaxzevria будут применять только на гражданах старше 60 лет

Италия одной из первых в ЕС начнет эксперименты со смешиванием вакцин от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Италия одной из первых в ЕС начнет эксперименты со смешиванием вакцин от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Итальянские власти одобрили комбинирование вакцин от коронавируса – это позволит тем, кто уже получил первую дозу препарата Vaxzevria, разработанного компанией AstraZeneca, получить вторую дозу другой вакцины.

Реклама

Об этом сообщили в Агентстве по лекарственным препаратам Италии (AIFA).

"На основании клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научно-технический комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин", – говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, итальянцам, которые вакцинировались AstraZeneca, предложат в качестве второй дозы через 8-12 недель принять другую вакцину на основе мРНК – то есть, препараты от Moderna или Pfizer.

Данное решение будет распространяться только на граждан до 60 лет. Оно было принято после смерти подростка, получившего прививку AstraZeneca. У него диагностировали редкую форму тромбоза, а власти разрешили использование препарата только среди людей старше 60 лет.

Не пропусти!
Франция – Германия: онлайн матча "группы смерти" Евро-2020
Франция и Германия сыграют на Евро-2020
Реклама

Напомним, что ранее Кабмин Норвегии официально запретил применять вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Также мы писали, что в Канаде тоже разрешили взаимозаменяемо комбинировать COVID-вакцины от AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech или Moderna.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судья
Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судьяЕвросоюз
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуацию
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуациюВласть
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИ
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИЕвросоюз
Сегодня
Сегодня "Северный поток – 2" начнут заполнять газом: пойдет ли российское топливо в ГерманиюЭкономика
Белорусские активисты заблокировали границу с Украиной, Польшей и Литвой (фото)
Белорусские активисты заблокировали границу с Украиной, Польшей и Литвой (фото)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять