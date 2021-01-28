В Италии собак научили определять коронавирус по запаху

Итальянские кинологи научили служебных собак определять людей, инфицированных коронавирусом, по запаху кожи.
Об этом сообщает TGCOM24.
Демонстрация работы таких собак состоялась 27 января в одном из терминалов в зоне прилетов римского аэропорта "Фьюмичино".
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В Italpol утверждают, что обучение собаки определять человека с COVID-19, уходит от шести до восьми недель. При этом потенциального заболевшего могут определить до появления у него симптомов.
При этом обучение проходит в игровой форме: в качестве поощрения собакам, которые обнаружили "запах" коронавируса, дают поиграть с мячиком.
В будущем этих животных планируют использовать для работы с реальными пассажирами. Подобная практика уже используется в Финляндии и Франции.
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