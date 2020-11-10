В Италии расширили карантин из-за пандемии коронавируса

С завтрашнего дня в Италии ужесточат карантинные ограничения из-за усугубления ситуации с коронавирусом – в стране все чаще фиксируются суточные рекорды заболеваемости.

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Об этом, как пишет Corriere della Sera, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

В частности, в рамках действующей трехуровневой системы адаптивного карантина в "красную зону" с жестким карантином включат провинцию Больцано – Южный Тироль и регионы Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валле-д'Аоста.

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Регионы Лигурия, Сицилия, Апулия, Тоскана, Умбрия и Абруццо попали в "оранжевую зону", где действуют дополнительные ограничения на передвижение и закрытие баров и ресторанов. В тренде Трамп уволил министра обороны США: назначен новый глава Пентагона Реклама Остальная часть страны – в "желтой зоне", где действует общенациональный ночной комендантский час, закрыты музеи, а школы и университеты перевели учащихся на дистанционную обучение.

На прошлом неделе итальянское правительство объявило о новых карантинных ограничениях, которые будут действовать как минимум до 3 декабря.

По состоянию на сегодняшний день в Италии насчитывается более 960 тысяч случаев COVID-19, из которых 41,7 тыс. закончились смертельным исходом.

Также мы писали, что Еврокомиссия решила выделить Италии 10 млрд евро по антикризисной программе SURE для сохранения ключевых производств и рабочих мест в условиях коронакризиса.

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