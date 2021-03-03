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В Италии обнаружили "нигерийский" штамм COVID-19

3 марта, 05:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новая мутация может быть устойчива к существующим вакцинам

В итальянском муниципалитете Брешия обнаружили "нигерийский" штамм COVID-19, который схож с выявленным в ЮАР, но отличается от "британского" варианта.

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Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологии и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, передает ANSA.

"Впервые в Италии мы выделили вирус, несущий эти мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к имеющимся сегодня вакцинам против коронавируса", – рассказал Карузо.

У кого обнаружили новый штамм и сколько человек уже заражены им, не сообщается.

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Отметим новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в Нигерии в декабре 2020 года. Тогда глава африканского органа по контролю за заболеваниями сообщил, что новая мутация отличается от найденой ранее в Великобритании, но имеет некоторое сходство с выявленной в ЮАР, при этом менее заразная, чем южноафриканская.

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Напомним, в конце февраля в Великобритании впервые обнаружили шесть случаев заражения мутировавшим штаммом COVID-19, ранее выявленным в бразильском городе Манаус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Нигерия штамм мутация коронавирус
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