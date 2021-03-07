В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в Польше

Родным украинки Анастасии Кочетковой не сообщили, что она может находиться в польской больнице в коме. Хотя ее имя значится в списке пассажиров, что покупали билет на автобус "Познань-Херсон", но среди погибших ее не опознали.

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Об этом сообщает "Е".

"Анастасия 5 марта в одиннадцать вечера села в автобус в Кракове. Позвонила маме и сообщила, что уже в автобусе и едет домой. 23:16 – это то время, когда она в последний раз заходила в мессенджер. В 9 утра следующего дня Анастасия должна была быть в Хмельницком. уже после обеда ко мне позвонила мама и говорит, что, видимо, что-то не так, потому что с Анастасией нет связи, хотя дочь уже должна быть дома", – рассказала бывшая коллега Анастасии Альбина Гуменюк.

Родные просмотрев маршрут автобуса, который выехал из Познани поняли, что он ехал через Краков. Поэтому девушка с большой вероятностью могла сесть именно в него.

"Мы позвонили в консульство, и там подтвердили, что Анастасия была в числе тех, кто покупал билет на данный автобус. Там указывается фамилия пассажира, ведь пересекается граница. Консул сказал, что не знает, в какой она больнице, потому что эвакуировали десятки пострадавших людей и развозили в разные госпитале. на тот момент еще не было полностью собранной информации, кто и в какой больнице находится. Говорил, что во время аварии вещи разбросались, и не все пассажиры держали при себе документы... Поэтому на тот момент понять кто есть кто было трудно", – рассказала Альбина ..

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Родные начали обзванивать больницы и распространять фотографию Анастасии. И, похожую на нее девушку санитар узнал в одной из больниц Перемышля. Она в коме.

"У нее забинтовано лицо. Она в реанимации, в коме, но жива. Тогда же позвонил консул и сказал, что все же есть вероятность, что эта девочка – Настя. Чтобы ее опознать сказали маме срочно выезжать в Польшу. В 11.20 сегодня мама уже уехала в Перемышль. Она должна узнать, кто из девушек именно Настя. Нам сказали, что там есть три девочки, попадающие под описание. Все трое не имели при себе документов на момент аварии. Очень надеемся, что Настя среди них", – рассказала подруга девушки

Маме Анастасии предоставили консульское сопровождение и пообещали пропустить в реанимацию, несмотря на то, что больница работает в закрытом режиме.

Ранее мы сообщали, что один из пострадавших в смертельном ДТП автобуса в Польше рассказал, что водители на протяжении всего маршрута по стране ни разу не менялись.

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