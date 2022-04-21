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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

В Латвии будут лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 13:24
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Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования – 22 апреля
За поправки в Закон "О гражданстве" проголосовали 62 депутата. Фото: коллаж "Сегодня"
За поправки в Закон "О гражданстве" проголосовали 62 депутата. Фото: коллаж "Сегодня"

Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве. Согласно документу, теперь латвийского гражданства будут лишать тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба сейма.

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"Регулирование необходимо для того, чтобы латвийское гражданство не сохранялось за лицами, которые осуществляли и поддерживали деятельность, несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства, регулируемого международным правом", — говорится в сообщении.

Так, лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно "оказало значительную финансовую, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку".

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