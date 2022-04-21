В Латвии будут лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины

Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве. Согласно документу, теперь латвийского гражданства будут лишать тех, кто поддерживает войну России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба сейма.
"Регулирование необходимо для того, чтобы латвийское гражданство не сохранялось за лицами, которые осуществляли и поддерживали деятельность, несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства, регулируемого международным правом", — говорится в сообщении.
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Так, лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно "оказало значительную финансовую, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку".
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