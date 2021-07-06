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В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Кого это коснется

6 июля 2021 22:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Латвии работников медицинских и социальных учреждений без COVID-сертификатов будут увольнять

Украинцев вакцинируют "стахановскими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Украинцев вакцинируют "стахановскими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

В Латвии вакцинацию от коронавируса хотят сделать обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Работников этих учреждений, которые не получат COVID-сертификат до 15 сентября, работодатели смогут увольнять.

Такое решение приняло правительство республики, сообщает агентство LETA.

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Соответствующие поправки к закону об управлении распространением инфекции COVID-19 должны быть подготовлены к 14 июлю.

При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения COVID-19.

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Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.

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Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификата о вакцинации или факте перенесенной болезни.

Напомним, в приложении "Дія" запустили тестирование COVID-сертификатов.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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