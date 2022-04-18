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В Латвии начались масштабные военные учения НАТО Namejs 2022

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 13:50
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Общее количество военнослужащих будет составлять около 3000 человек
В первом этапе учений НАТО будут участвовать воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.
В первом этапе учений НАТО будут участвовать воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 18 апреля до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений НАТО Namejs 2022. В учениях будет принимать участие техника союзников, в том числе боевые вертолеты США.

Об этом пишет Delfi.

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Учения НАТО

Как отмечается, цель учений – улучшить "интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач". В первом этапе учений будут участвовать воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

"Учебные задачи будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию", – пишет издание.

При этом подразделения на учениях будут представлены сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Delfi отмечает, что общее количество военнослужащих союзников будет составлять около 3000 человек:

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"В свою очередь на Адажском полигоне планируется стрельба. Для выполнения учебных задач также будут периодически проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов "AH-64 Apache" в воздушном пространстве Латвии".

Напомним, The Times ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что в результате вторжения в Украину Россия допустила "большую стратегическую ошибку". Теперь еще две европейские страны готовы вступить в НАТО уже этим летом.

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Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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