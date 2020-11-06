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В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

6 ноября, 22:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Власти усиливают карантинные ограничения

В Латвии с 9 ноября по 6 декабря вводится чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.

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Об этом сообщает Delfi.

В Латвии прекращают работу все развлекательные заведения – бары, ночные клубы, катки, аквапарки, детские комнаты в ТРЦ. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий в заведениях.

На похороны могут приходить не более 10 человек. Также запрещаются любые спортивные мероприятия. Однако ограничения не касаются профессионального спорта.

Полностью прекращают работу салоны красоты и тату-салоны. Парикмахерские продолжат работу, но принимать посетителей можно будет только по предварительной записи.

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В ТРЦ не будут работать большинство магазинов – кроме продуктовых и книжных, аптек и оптик. Также продолжат работу магазины с хозяйственными товарами и зоотоварами.

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Рестораны и бары смогут продавать еду только на вынос. В то же время детям можно будет посещать детские сады. В школу смогут ходить и ученикам 1-6 классов. Старшие классы и университеты перейдут на дистанционное обучение, кроме некоторых практических занятий.

В спортзалах и фитнес-центрах будут разрешены только индивидуальные тренировки.

За нарушение физическим лицам грозят штрафы до 2 тысяч евро, юридическим лицам – от 140 до 5000 евро.

Также сообщалось, что в Европе ужесточают карантин: где и какие ограничения вводят.

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Латвия чрезвычайная ситуация коронавирус
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