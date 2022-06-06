В Латвии одним махом решили проблемы с российской пропагандой

Власти запретили вещание российских каналов

В Латвии не будут вещать каналы РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Латвии запретили все российские каналы. Национальный совет Латвии по электронным СМИ объявил о запрете трансляции 80 российских каналов, которые до сих пор оставались доступны на территории страны, пишет Delfi.

Это решение вступит в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит войну против Украины и не вернет оккупированный Крым.

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Как объяснил председатель нацсовета Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

Суды за телеканалы

Решение о блокировке российских каналов было принято в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение. 29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир ряд развлекательных каналов, объяснив свое решение тем, что нацсовет Латвии по электронным СМИ не смог аргументировать, как они угрожают государственной безопасности Латвии.

Нацсовет обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки в Закон об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если их делают в странах, угрожающих Латвии.

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