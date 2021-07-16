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В Латвии портятся тонны черешни и клубники – не хватает заробитчан (видео)

16 июля 2021 15:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

Фермеры хотят, чтобы чиновники упростили въезд для украинских рабочих

Заробитчане не смогли приехать на сбор урожая из-за коронавирусных ограничений / Фото: коллаж "Сегодня"

Заробитчане не смогли приехать на сбор урожая из-за коронавирусных ограничений / Фото: коллаж "Сегодня"

В Латвии фермерам не хватает украинских заробитчан – там портятся тонны черешни и клубники.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Латвийские фермеры жалуются на колоссальные убытки, ведь пора сбора урожая, а работников нет. Поэтому ягоды портятся на полях и в садах.

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На многих фермах собирателей – только половина от необходимого количества. А иногда – и того меньше. Жители Латвии идут в собиратели неохотно – зарплата там меньше пособия по безработице.

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Работники из Украины не смогли приехать на сбор урожая из-за коронавирусных ограничений. Когда сезон сбора ягод завершится – владельцы хозяйств обратятся к правительству. Фермеры хотят, чтобы чиновники упростили въезд для украинских рабочих.

Ранее мы сообщали, что в Латвии вакцинацию от коронавируса хотят сделать обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Работников этих учреждений, которые не получат COVID-сертификат до 15 сентября, работодатели смогут увольнять.

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