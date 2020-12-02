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В Латвии продлили режим ЧС до 11 января

2 декабря, 02:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За все время пандемии в стране зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавируса

В Латвии из-за большого количества случаев коронавируса продлили режим чрезвычайной ситуации до 11 января.

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Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает агентство LETA.

"Ситуация с распространением коронавируса в Латвии крайне серьезная. Поэтому правительство вынуждено продлить режим ЧП и ужесточить ограничительные меры до 11 января", – сказал Кариньш.

К слову, в Латвии за все время пандемии зафиксировали более 17 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть болезнь смогли 1806 человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 210 больных.

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Как сообщалось ранее, в Германии для предотвращения быстрого распространения коронавируса хотят до 20 декабря усилить карантин.

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Также мы писали, что Британия ослабит карантин на Рождество, несмотря на неутешительные прогнозы по COVID-19. А после 28 декабря страна снова вернется к жесткому локдауну.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Латвия карантин коронавирус
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