В Латвии продлили режим ЧС до 11 января

За все время пандемии в стране зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавируса

В Латвии из-за большого количества случаев коронавируса продлили режим чрезвычайной ситуации до 11 января.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает агентство LETA.

"Ситуация с распространением коронавируса в Латвии крайне серьезная. Поэтому правительство вынуждено продлить режим ЧП и ужесточить ограничительные меры до 11 января", – сказал Кариньш.

К слову, в Латвии за все время пандемии зафиксировали более 17 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть болезнь смогли 1806 человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 210 больных.

Как сообщалось ранее, в Германии для предотвращения быстрого распространения коронавируса хотят до 20 декабря усилить карантин.

Реклама

Также мы писали, что Британия ослабит карантин на Рождество, несмотря на неутешительные прогнозы по COVID-19. А после 28 декабря страна снова вернется к жесткому локдауну.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама