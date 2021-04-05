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В Латвии прокремлевские силы распространяют фейки о после Украины

5 апреля, 22:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В кампании по дискредитации замешано пророссийское ​​Объединение украинских обществ Латвии

В Латвии спонсируемые Кремлем пророссийские организации, в частности так называемое ​​Объединение украинских обществ Латвии, развернули кампанию по дискредитации посла и посольства Украины, распространяя о них фейки.

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Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

В посольстве считают, что нынешняя кампания пророссийских сил связана с принципиальной позицией посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины организации, которая называет себя "украинской", а на самом деле является марионеткой в руках Кремля.

​"Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства путем компиляции и фальсификации высказываний посла Украины из открытых источников, интервью и тому подобного. В частности, используются видеоматериалы 40-минутного интервью Александра Мищенко для Radio Baltkom от 30.04.2019 г.", – рассказали в посольстве.

Украинские дипломаты считают, что появление подобного рода материалов в очередной раз показало антиукраинскую сущность так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", на самом деле работающей в интересах страны-агрессора России.

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Отметим, в марте Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) исключил Объединение украинских обществ Латвии из своих рядов в связи с участием в акциях сторонников "русского мира", распространением антиукраинской пропаганды и лжи о войне на Донбассе.

Напомним, 2 марта Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал русскоязычный "Первый Балтийский канал" (ПБК) на 16 000 евро за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

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Латвия посольство пропаганда дезинформация фейки
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