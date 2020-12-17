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В Латвии судили любителя "русского мира": разжигал вражду и пугал войной на Донбассе

17 декабря, 16:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Александр Гапоненко уверял, что латышей отправят воевать под Дебальцево

В Риге суд вынес приговор любителю "русского мира" Александру Гапоненко, который обвинялся в разжигании вражды по признакам национальной принадлежности.

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Об этом сообщает латвийский портал Delfi.lv.

Как сообщил сам Гапоненко, суд назначил ему год условно и последующий пробационный надзор на два года. Осужденный и его адвокат категорически не согласны с решением и намерены его обжаловать.

Адвокат Имма Янсоне объяснила порталу, что Гапоненко обвинялся в разжигание вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности, в т.ч. в интернете (ч.2 статьи 78 Уголовного закона Латвии). Согласно обвинительному заключению, инкриминируемые деяния проявлялись в основном как публикации в интернете.

Александр Гапоненко – крайний справа
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Александр Гапоненко – крайний справа / Фото: Facebook

В конце февраля 2015 года Гапоненко в Facebook выложил ссылку на публикацию в одном из пророссийских пропагандистских ресурсов "Прибалтика в огне: от факельных шествий неонацистов до разжигания большой войны".

Он сопроводил публикацию своей ремаркой: "Может быть кто-то думает, что я сгущаю краски?. Мне кажется, что мы накануне большой войны. А всем наплевать. Лишь бы его не трогали. Дудки!. Тронут. Да еще как тронут. Мобилизуют и пошлют воевать под Дебальцево. Под руководством Г.Берзиньша и И.Мурниеце. Они будут хорошо смотреться в черной форме".

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(Речь идет о нынешнем председателе Сейма Латвии Инаре Мурниеце, а также бывшем министре юстиции и члене Сейма от партии "Национальное объединение" Гейдисе Берзиньше, который известен как один из наиболее влиятельных сторонников сохранения латышского языка как единственного государственного в стране.)

Как пишет портал, в октябре 2019 года представитель Генпрокуратуры Кристина Сутугина заявила, что автор публикации осознавал, что ее содержание направлено на разжигание национальной ненависти или розни к представителям латышской, литовской и эстонской национальности.

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/ Фото: Facebook

О Гапоненко известно, что он родился в украинском Мелитополе Запорожской области. Его отец был военным, поэтому Александр вырос и учился в Риге, где стал активным борцом за права русскоязычных: руководил Объединенным конгрессом русских общин Латвии, "Русской общиной Латвии", а также "Конгрессом неграждан" и многими другими общественными организациями.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что любительнице "русского мира" на Донбассе грозит пять лет тюрьмы.

Также сообщалось, что любитель "русского мира" из Днепра "сливал" данные российской разведке.

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Латвия Донбасс активист дебальцево русский мир

Источник: Сегодня

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