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В Латвии украинец погорел на взятке пограничникам: пойдет под суд

25 ноября, 15:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пограничники выяснили, что фура не прошла требуемый по законодательству техосмотр

В Латвии на КПП "Патерниеки" был задержан гражданин Украины, который пытался дать взятку в 100 долларов сотрудникам Государственной пограничной службы.

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Об этом сообщает портал Delfi.lv.

При пересечении границы выяснилось, что автомобиль с прицепом, на котором перемещался 52-летний украинец, не прошел техосмотр. Наш земляк предложил пограничникам взятку, чтобы те его пропустили, несмотря на отсутствие у авто техосмотра.

По факту попытки передачи взятки начат уголовный процесс. Краславская районная прокуратура предъявила задержанному обвинения, а затем было заключено соглашение о признании вины и наказании. Дело направлено в суд.

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Напомним, в августе украинец в Латвии погорел на контрабанде крупной суммы наличных: деньги (25 тысяч евро) изъяли, а по делу был начат уголовный процесс.

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Также напомним, что не только наши сограждане за рубежом нарушают законодательство, Так, в октябре австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать в Украины. Горе-взяткодателя отправили на родину обратным рейсом.

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Латвия взятка украинцы пограничники украинцы за границей
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