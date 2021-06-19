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В Латвии умер от коронавируса писатель Слава Сэ: чем известен

19 июня 2021 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше двух недель он пролежал в одной из рижских больниц с вирусом

На снимке писатель Вячеслав Солдатенко. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке писатель Вячеслав Солдатенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Риге умер от двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной COVID-19, латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ.

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Об этом сообщает латвийский телеканал LTV7 в Facebook.

"Ушел из жизни латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ. Ему было 52 года. 3 июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19", – говорится в сообщении.

Чем был известен Владислав Солдатенко

Интернет-писатель, блогер и автор иронических рассказов Владислав Солдатенко писал под псевдонимом Слава Сэ.

Он родился в 1969 году в Латвии. Окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге, некоторое время работал сантехником. Писательскую карьеру начал с заметок в LiveJournal.

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Известность писателю принесли книги "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник". Кроме того, он был соавтором сценария к фильму "Джентльмены, удачи!" 2012 года.

Ранее мы писали, что в Николаеве от коронавируса умерли две роженицы.

А также в Харькове умер младенец с подозрением на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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