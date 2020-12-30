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Латвия ввела комендантский час на праздничные выходные

30 декабря, 01:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В стране пытаются ограничить новогодние гуляния

Правительство Латвии вводит комендантский час на предстоящие праздничные выходные – с 30 декабря по 4 января и 8-10 января. В эти дни с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома.

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Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

В Латвии также до 7 февраля продлен режим чрезвычайной ситуации.

Кариньш заявил, что за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это нужно остановить. Министр здравоохранения Илзе Винькеле, в свою очередь, призвала провести "тихие выходные" за изучением информации о вакцинах и напомнила, что в больницах борются за свою жизнь более 1000 больных.

В то же время ограничивать передвижение людей днем пока не планируют – магазины и кафе будут работать с 6:00 до 21:00.

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Что касается наказания за нарушение новых ограничений, то каждый случай комендантского часа будет рассматриваться индивидуально. По словам главы Госполиции Арманда Рукса, если человек вышел в круглосуточную аптеку за лекарством – это совсем другая ситуация, чем если ночью кто-то пьяный ходит по городу и веселится.

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Тех, кто сможет привести уважительную причину, почему он вышел на улицу, штрафовать не будут.

Помогать контролировать соблюдение комендантского часа будет армия.

Отметим, в Латвии штраф за нарушение коронавирусных ограничений составляет до 2000 евро для физических лиц и до 5000 евро – для компаний.

Напомним, Израиль первым в мире объявил третий локдаун из-за пандемии COVID-19 – жесткий карантин начался в стране 27 декабря.

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