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В Литве депутат выложила полуобнаженные фото: в парламенте возник ажиотаж

9 декабря, 16:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Поведение Евы Качинскайте-Урбонене рассмотрит парламентская комиссия по этике

В Литве разгорелись эмоции, после того как депутат парламента снялась полуобнаженной в рекламе.

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Об этом сообщает портал Delfi.lt.

Супруг депутата от Партии труда Евы Качинскайте-Урбонене поделился в Facebook ее снимком, где обнаженная до пояса депутат сидит спиной к объективу.

"Это моя жена и, вероятно, уже бывший мой массажный коврик с подушкой. Не скажу, что мы ссоримся, но ковриком делимся с трудом", – писал супруг депутата Симонас Урбонас. Вскоре он удалил снимок. Сама же депутат уверяет, что не сожалеет об этом поступке.

"Я не стыжусь ни себя, ни своей жизни, ни своего тела", – сказала Качинскайте-Урбонене.

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Коллега Евы по Смешанной фракции Ремигиюс Жемайтайтис не жалел комплиментов в ее адрес: "Девушка красивая, привлекательная, ухоженная".

Соцдем Альгирдас Сисас сказал, что не видит тут ничего страшного – любящий муж показал свою красивую жену. Однако депутаты поднимают вопрос не только полуобнаженного тела, но и рекламы массажного коврика. Ведь депутату негоже рекламировать что-либо:

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"Это финансовый вопрос – платят ли за рекламу деньги. Если да, значит, это нарушение". – "Депутат не только не должен получать другие доходы, но и не должен пользоваться своим положением для получения какой-то выгоды, льгот или материальных вещей", – говорят они.

Сама же Качинскайте-Урбонене утверждает, что снимок сделан давно, когда она еще не была депутатом. Никто не просил ее ничего рекламировать, просто она решила поделиться позитивным опытом.

И все равно поведение депутата рассмотрит парламентская комиссия по этике и процедурам. А член комиссии Стасис Шедбарас заявил, что обсудят не только конкретный случай, но и вопросы, связанные с имиджем депутата вообще.

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Напомним, ажиотаж в сети вызвали полуголые фото депутата из Нагорного района Москвы Олега Сухова.

Также напомним, украинские нардепы и селебритис неоднократно становились фигурантами секс-скандалов, часть из которых оказались связаны с ложными обвинениями, а часть завершились возбуждением уголовных дел.

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Литва проверка депутаты скандал ажиотаж

Источник: Сегодня

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