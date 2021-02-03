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В Литве одинокий молодой украинец скончался от COVID-19

3 февраля, 17:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Судмедэксперты доказали причину смерти

В литовском городе Шяуляй от вызываемых коронавирусом осложнений скончался молодой украинец.

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Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Специалист Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Юстина Петравичене сказала, что тело мужчины лет 30–39 лет обнаружили в квартире, где он проживал до смерти.

"Коронавирус был диагностирован после смерти, поэтому эпидемиологи не смогли провести эпидемиологическое расследование", – сказала она. У специалистов даже нет информации о том, жил он один или с кем-то, каким было его состояние здоровья до смерти.

"Покойный – гражданин Украины, в Литве к семейному врачу он не ходил, поэтому у нас нет данных о состоянии его здоровья", – сказала Петравичене. Однако нет сомнений, что украинец скончался от COVID-19. Это доказали судмедэксперты.

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Ранее сообщалось, что в январе-2021 в Литве у десятков медиков после вакцинации обнаружили COVID-19.

Также напомним, что накануне 2020 года в Литве зафиксировали новую вспышку коронавируса на норковой ферме. Животные могли заразиться от больных туберкулезом работников.

А тем временем мэр итальянского городка Онифери издала приказ местным жителям о запрете болеть COVID-19:

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Литва заробитчане смерть украинцы за границей коронавирус COVID-19
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