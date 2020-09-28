В Лондоне за 500 тысяч долларов продали чайник, найденный в гараже (фото и видео)

За право обладать артефактом отчаянно боролись восемь человек

В Лондоне с аукциона был продан чайник, найденный в гараже. Его итоговая цена составила 495 тысяч долларов.

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Об этом сообщил портал UPI.

Лот продали на аукционе Hansons Auctioneer. Интересно, что цена небольшого китайского чайничка, созданного в период правления императора Цяньлуна, в десять раз превысила стартовую стоимость в 50 тысяч долларов.

По словам продавца, предмет достался ему от деда, который привез его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны. Он хотел продать артефакт в антикварный магазин, но потом решил проконсультироваться с экспертом.

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Стоит отметить, что итоговая цена оказалась столь высока, потому что за обладание предметом боролись восемь человек – они постоянно поднимали цену, пытаясь перебить предложения конкурентов.

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В итоге, владельцем чайничка стал покупатель из Лондона, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что одежду и украшения фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта, который покончил с собой в 2019 году, продали на аукционе. Вырученные деньги пошли на погашение многочисленных долгов музыканта.

А в Великобритании недокуренную сигару Черчилля продают за семь тысяч долларов. Окурок подобрала с пола капельдинерша Виолетта Кинг, которая помогла популярному политику и его супруге Клементине занять места в одном из самых вместительных столичных театров для просмотра американского музыкального фильма Call Me Madam.

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