В магазин – с негативным тестом на COVID: в Австрии значительно ужесточили карантин

Выйти из дома можно будет только по уважительной причине

Власти Австрии вводят на Пасху на востоке страны жесткий локдаун из-за роста заражений коронавирусом. Новые ограничения будут действовать с 1 по 6 апреля в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде. С 7 апреля в магазины будут пускать только со справками.

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Решение было принято в среду вечером на консультациях руководителей трех земель и главы Минздрава страны, передает "Укринформ".

Новые правила предусматривают круглосуточное ограничение выхода из дома, которое сейчас действует в Австрии только в вечернее и ночное время. Выйти на улицу можна будет только по уважительной причине: на работу, за продуктами, для прогулки на свежем воздухе или пробежки, контакта с одним важным человеком в жизни.

В упомянутых землях и Вене с 1 по 6 апреля также закроются магазины, парикмахерские, салоны красоты и другие учреждения сферы услуг – будут работать только супермаркеты.

В то же время, с 7 апреля, когда магазины снова заработают, войти внутрь можно будет только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19. Кстати при посещении заведений сферы услуг, где предполагается физический контакт, это правило уже действует.

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Маски FFP-2 теперь, кроме супермаркетов и транспорта, австрийцам прийдется носить и во всех закрытых помещениях.

В католической Австрии Пасху в этом году будут праздновать 4 апреля.

Напомним, из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19 в Австрии глава Минздрава Рудольф Аншобер 15 марта объявил о начале третьей волны пандемии в стране.

В Польше, где Пасху также празднуют 4 апреля, с 27 марта по 10 апреля ужесточают карантин в связи с коронавирусом.

О введении пасхального локдауна заявили и в Германии, но почти сразу же пошли на попятную, а канцлер Ангела Меркель даже извинилась перед немцами за "ошибочное" решение правительства.

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