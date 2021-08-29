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В Милане горит жилая многоэтажка, все здание в огне (фото, видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
29 августа, 22:27
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Сколько людей все еще находятся в горящем 15-этажном здании до сих пор неизвестно, на месте происшествия много пожарных команд и машин скорой помощи
В Милане вспыхнуло 15-этажное здание
В Милане вспыхнуло 15-этажное здание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Италии в Милане около шести вечера в воскресенье начался пожар в 15-этажном жилом доме, здание вспыхнуло как факел и горит уже несколько часов.

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Об этом сообщило местное издание Ansa.

Пожар, начавшийся около 17:45 и продолжающийся до сих пор, охватил дом на улице Антонини на юге Милана, где проживает около 70 семей.

По последним данным, огонь практически уничтожил 15-этажное здание. На месте происшествия работают многочисленные пожарные команды и много машин скорой помощи.

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В Милане горит дом / Il Messaggero
В Милане горит дом / Il Messaggero

До сих пор неизвестно, сколько людей все еще находятся в горящем здании – это проверяется. На улице возле дома толпятся сотни людей, в том числе зеваки.

"Мы почувствовали запах дыма и сразу же убежали. Я не думала, что это будет так серьезно", – рассказала одна из жилиц горящего дома.

Горящая многоэтажка вся в черном дыму / Ansa
Горящая многоэтажка вся в черном дыму / Ansa

Мэр Милана Беппе Сала, прибывший на место происшествия, сообщил, что информации о погибших или пострадавших при пожаре пока нет.

"На данный момент у нас нет сообщений о жертвах или раненых. Около двадцати человек вышли без проблем. Теперь пожарные обходят квартиры, выламывая двери, чтобы проверить, остался ли кто-нибудь внутри", – рассказал он.

Напомним, в Запорожье в начале августа посреди ночи горела четырехэтажка на улице Сержанта Медведева, 7. Огонь охватил крышу, были эвакуированы жильцы 34 квартир.

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Мы также писали, что из-за обрушения многоэтажного дома в городе Серфсайд в американской Флориде погибли десятки человек.

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