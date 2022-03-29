В НАТО назвали дату и место новой встречи: пригласили и Украину

Участвовать будут министры иностранных дел

6 апреля начнется закрытый рабочий ужин. / Фото: Коллаж: Сегодня

Североатлантический совет в следующий раз соберется 6-7 апреля этого года.

Об этом сообщили в НАТО, пишет "Европейская правда".

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Какие детали

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Участвовать в ней будут министры иностранных дел стран, а председателем будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом 6 апреля встреча начнется в формате закрытого рабочего ужина, а 7 апреля будет две сессии.

На встречу приглашены также Украина, Грузия, Финляндия и Швеция.

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Украина просит мир ввести миротворцев

Верховная Рада обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Также парламент обратился к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что другие страны – члены НАТО поддерживают идею миротворческой миссии в Украине. Однако они ждут, когда в Альянсе совместно это одобрят.

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