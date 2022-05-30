Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

В НАТО заявили о новых реалиях в Восточной Европе

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мирча Джоанэ сообщил о принятом решении РФ
Мирча Джоанэ заявил, что Россия фактически отошла от условий соглашения 1997 года.
Мирча Джоанэ заявил, что Россия фактически отошла от условий соглашения 1997 года. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что Альянс больше не связан прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.

Об этом сообщает Firstpost.

Реклама

Детали

По словам Джоанэ, Москва "лишила всякого содержания" основополагающий акт Россия-НАТО, напав на Украину и "прекратив диалог с Альянсом".

Как отмечается, в соответствии с Основополагающим актом 1997 года (Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора – ред.), направленным на перезагрузку отношений между РФ и НАТО, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".

"Они (РФ – ред.) приняли решения, взяли на себя обязательства не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают", – сказал Джоанэ.

Поэтому, по его словам, на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России, которая "фактически отошла" от условий соглашения 1997 года.

Реклама

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", – заявил он.

Так, в статье 5 НАТО говорится о коллективной обороне – нападение на одного члена является нападением на всех. При этом Джоанэ не сообщил подробности о каком-либо таком запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и устойчивого присутствия".

Напомним, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявил, что события на поле боя в Украине развиваются так, что в войну с Россией может ввязаться НАТО, а международный преступник Владимир Путин нападет на Молдову.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 30 мая
1
Личный состав 30350
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3282
ББМ
5
Танки 1349
Танки
6
Артиллерия 643
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 205
РСЗО
9
БПЛА 507
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2258
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Старший солдат Игорь Гроза - военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, участник АТО. С самого начала войны добровольцем стал на защиту Чернигова. Его подразделение одним из первых вступило в бой. Рискуя жизнью, бросился на БМП эвакуировать побратимов. Погиб под обстрелом. За отвагу награжден орденом "За мужество". Посмертно.

История героя
Непокоренные
Оксана Баландина - 23-летняя медсестра из Лисичанска (Луганская область). Спасаясь в подвале от бомбежек, продолжала помогать людям как медик. Подорвавшись на мине, осталась без ног. Но не сдалась! После операции вышла замуж прямо в больничной палате…
История медсестры
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30594.67

Bitcoin Cash (BCH)

187.71

Binance Coin (BNB)

315.7

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

24

Litecoin (LTC)

65.93

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять