В Нидерландах арестован украинец с наличкой на миллионы евро

45-летний мужчина оказался не в состоянии объяснить происхождение денег

Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины с солидной суммой наличными.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции королевства.

Задержание было произведено в общине Ландграф на юге Нидерландов еще в начале месяца, однако известно об этом стало лишь сейчас.

45-летний украинец был задержан после того, как при обыске в его машине обнаружили три сумки, набитые пачками купюр различного номинала и совокупным объемом в 2 947 750 евро.

Фото: пресс-служба полиции Нидерландов

Деньги были выданы Нидерландским банком, но их происхождение подозреваемый объяснить не смог, поэтому правоохранители пришли к выводу, что они могли быть получены незаконным путем. Каким именно – не уточняется.

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Зато отмечается, что украинца выследили по информации из программы для обмена закодированными сообщениями Sky ECC, которая была взломана полицией.

На данный момент мужчину временно освободили, но расследование в его отношении продолжается.

Напомним, в прошлом году в Польше арестовали украинца, обвинив его в наркоторговле.

А вот в Швеции двух украинцев признали невиновными в убийстве пожилого шведа и отменили вынесенный им ранее пожизненный приговор.

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