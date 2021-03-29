В Нидерландах арестован украинец с наличкой на миллионы евро

Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины с солидной суммой наличными.
Об этом сообщила пресс-служба полиции королевства.
Задержание было произведено в общине Ландграф на юге Нидерландов еще в начале месяца, однако известно об этом стало лишь сейчас.
45-летний украинец был задержан после того, как при обыске в его машине обнаружили три сумки, набитые пачками купюр различного номинала и совокупным объемом в 2 947 750 евро.
Деньги были выданы Нидерландским банком, но их происхождение подозреваемый объяснить не смог, поэтому правоохранители пришли к выводу, что они могли быть получены незаконным путем. Каким именно – не уточняется.
Зато отмечается, что украинца выследили по информации из программы для обмена закодированными сообщениями Sky ECC, которая была взломана полицией.
На данный момент мужчину временно освободили, но расследование в его отношении продолжается.
Напомним, в прошлом году в Польше арестовали украинца, обвинив его в наркоторговле.
А вот в Швеции двух украинцев признали невиновными в убийстве пожилого шведа и отменили вынесенный им ранее пожизненный приговор.
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