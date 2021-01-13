В Нидерландах продлили жесткий карантин до 9 февраля

За последние сутки в стране зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Нидерландах из-за стремительного распространения коронавируса власти приняли решение продлить жесткий карантин еще на три недели – до 9 февраля.

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Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает NOS.

"Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели – до вторника, 9 февраля", – сказал он.

Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации детские сады могут открыть с 25 января.

По состоянию на вечер 12 января, в Нидерландах зафиксировали более 878 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, за последние сутки – 5416.

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Также же из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.

К слову, в американской биотехнологической компании Moderna считают, что их COVID-вакцина предоставляет защиту от коронавируса как минимум на год.

Отметим, вакцина от коронавируса Moderna уже получила разрешение на экстренное использование в США, Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Израиле и других странах.

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