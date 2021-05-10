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В Норвегии призывают отказаться от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

10 мая, 16:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В правительстве пока не говорят, когда будет принято окончательное решение по программе прививок

Норвегия исключит вакцины от коронавируса, изготовленные AstraZeneca и Johnson & Johnson, из своей программы прививок из-за риска редких, но вредных побочных эффектов. Сейчас Норвегия использует только вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственную комиссию.

Что случилось

Норвегия приостановила распространение вакцины AstraZeneca 11 марта после того, как небольшое количество молодых привитых людей было госпитализировано из-за образования тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов, некоторые из них позже скончались.

Позже Норвежский институт общественного здоровья заявил, что от вакцины AstraZeneca следует полностью отказаться, но правительство обратилось за дальнейшим советом к своей комиссии.

А также за советом относительно вакцин Johnson & Johnson, которые не использовались в Норвегии, несмотря на одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

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Комиссия заявила, что восемь случаев тромбоза в Норвегии были связаны именно с вакциной AstraZeneca, а четверо реципиентов умерли.

Это окончательное решение?

В правительстве пока не говорят, когда будет принято окончательное решение о вакцинах.

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Источник: space.com

Отдельно в понедельник Норвежский институт общественного здоровья также рекомендовал не применять вакцину Johnson & Johnson, ссылаясь на те же редкие, но серьезные побочные реакции, как и у вакцины AstraZeneca.

Читайте также: По следам AstraZeneca. Почему мир массово отказывается от вакцины Johnson & Johnson

Хотя EMA заявляет, что преимущества дешевой и легкой в ​​транспортировке вакцины AstraZeneca в борьбе с пандемией превышают любые риски, некоторые европейские страны ограничили ее использование старшими возрастными группами. EMA также поддержала вакцину Johnson&Johnson, основанную на технологии, подобной вакцины AstraZeneca.

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В настоящее время Норвегия использует только вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее мы писали, что в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.

Напомним, вечером 9 мая в "Борисполе" приземлился лайнер, который доставил в Украину очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech – 500 тыс. доз.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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