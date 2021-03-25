В Норвегии опрокинулся российский траулер (фото)

Его в тот момент спускали на воду

В Норвегии перевернулся российский траулер "Мелькарт", на борту находились восемь человек.

Реклама

Об этом сообщает РБК.

"Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу. Судно сейчас в доке", – сообщили в Мурманском морском спасательно-координационном центре.

Команда судна состоит из 26 человек, на момент происшествия на борту находились восемь. Никто из них не пострадал.

В генеральном консульстве РФ в норвежском Киркенесе добавили, что документы моряков остались на борту, им оказывают консульское содействие, решается вопрос о возвращении части экипажа в Россию.

Реклама

Как сообщалось ранее, у побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун.

Также мы писали, что в африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Одесситам удалось своими силами задержать и обезвредить злоумышленников.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама