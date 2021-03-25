В Норвегии опрокинулся российский траулер (фото)

В Норвегии перевернулся российский траулер "Мелькарт", на борту находились восемь человек.
Об этом сообщает РБК.
"Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу. Судно сейчас в доке", – сообщили в Мурманском морском спасательно-координационном центре.
Команда судна состоит из 26 человек, на момент происшествия на борту находились восемь. Никто из них не пострадал.
В генеральном консульстве РФ в норвежском Киркенесе добавили, что документы моряков остались на борту, им оказывают консульское содействие, решается вопрос о возвращении части экипажа в Россию.
Как сообщалось ранее, у побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун.
Также мы писали, что в африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Одесситам удалось своими силами задержать и обезвредить злоумышленников.
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