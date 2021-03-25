Українська
$ 27,87
32,94
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Норвегии опрокинулся российский траулер (фото)

25 марта, 14:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

Его в тот момент спускали на воду

В Норвегии перевернулся российский траулер "Мелькарт", на борту находились восемь человек.

Реклама

Об этом сообщает РБК.

"Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу. Судно сейчас в доке", – сообщили в Мурманском морском спасательно-координационном центре.

Команда судна состоит из 26 человек, на момент происшествия на борту находились восемь. Никто из них не пострадал.

В генеральном консульстве РФ в норвежском Киркенесе добавили, что документы моряков остались на борту, им оказывают консульское содействие, решается вопрос о возвращении части экипажа в Россию.

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Реклама

Как сообщалось ранее, у побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун.

Также мы писали, что в африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Одесситам удалось своими силами задержать и обезвредить злоумышленников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Норвегия затонул судно
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять