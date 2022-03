В ООН заявили о более 1,5 млн беженцев из Украины

Более 1,5 миллиона беженцев из Украины перебрались в соседние страны за последние 10 дней.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.