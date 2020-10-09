В Осло назвали лауреата Нобелевской премии мира: кому досталась награда

"Нобелевская неделя" подходит к концу – был объявлен лауреат в предпоследней номинации. По традиции ею является Нобелевская премия мира, которая в этом году досталась Всемирной продовольственной программе.
Об этом сообщили в нобелевском комитете 9 октября.
Как завещал Альфред Нобель, лауреата в этой номинации, которая считается самой неоднозначной, объявляют в Осло. Победителя выбирает парламент Норвегии, в котором для этого создан специальный комитет Нобелевской премии мира.
Напомним, в прошлом году награда досталась премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который совместно с президентом Эритреи Исайей Афверки разработал принципы мирного соглашения между их странами.
Таким образом, мы уже знаем, кто получил Нобелевские премии по медицине и физиологии, физике, химии, а также литературе. В этом году остается необъявленным только нобелевский лауреат лауреат по экономике (премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля).
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