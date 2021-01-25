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В Париже 300 мигрантов заняли детский сад: требуют защиты от COVID

25 января, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мэрия французской столицы пошла на встречу протестующим

В Париже (Франция) около 300 нелегальных мигрантов в воскресенье, 24 января, заняли помещение неработающего детского сада в одном из районов города с требованием защитить их от холода и эпидемии COVID-19.

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Об этом сообщает Le Figaro.

СМИ отмечают, что многие из них – мигранты, которые в конце ноября разбили палаточный лагерь на парижской площади Республики, но их откуда выгнала полиция.

Теперь протестующие обратились к мэрии Парижа с требованием "укрытия от холода и защиты от эпидемии коронавируса".

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Благотворительная ассоциация Utopia56 уже сообщила французским властям о помещении пустующего детсада, как возможном месте размещения бездомных.

В мэрии в свою очередь пообещали предоставить мигрантам места для ночлега в двух спортивных залах других пустующих заведений, так как захваченный детсад не отапливается.

Напомним, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего подростка из Украины в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни. В результате мальчик получил множественные травмы: переломы рук, пальцев, в нескольких местах пробит череп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция Париж мигранты детсад коронавирус
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